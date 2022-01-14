Москва, , 13:34 — REGNUM Экономика России может расти более чем на 3% в год. Об этом 14 января заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на Гайдаровском форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Экономика России Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако для достижения этой планки необходим ряд факторов, отметил глава Минэкономразвития.

«У нас есть реальная возможность выйти на тренды сопоставимы с общемировыми и даже обгоняющими их на те же 3% и более 3% роста. Но очень сильно зависит все от наших действий, от наших проектов ФНБ, инфраструктурных кредитов. Надо заниматься качеством проектов. Второй момент — насколько эффективно мы будем использовать наш трудовой ресурс. А это напрямую зависит от сбалансированной политики», — сказал Решетников.

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