Москва, 14 января, 2022, 13:34 — ИА Регнум. Экономика России может расти более чем на 3% в год. Об этом 14 января заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников на Гайдаровском форуме, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика России

Однако для достижения этой планки необходим ряд факторов, отметил глава Минэкономразвития.

«У нас есть реальная возможность выйти на тренды сопоставимы с общемировыми и даже обгоняющими их на те же 3% и более 3% роста. Но очень сильно зависит все от наших действий, от наших проектов ФНБ, инфраструктурных кредитов. Надо заниматься качеством проектов. Второй момент — насколько эффективно мы будем использовать наш трудовой ресурс. А это напрямую зависит от сбалансированной политики», — сказал Решетников.