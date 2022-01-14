Уфа, 14 января, 2022, 13:32 — ИА Регнум. Несколько заторов произошло на дорогах Башкирии из-за ухудшения погодных условий. Об этом 14 января сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.

ИА «Банкфакс» Метель на Алтае

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Так, днем 14 января 2022 года спасатели получили информацию о том, что между населенными пунктами Удельно-Дуваней и Богородское Благовещенского района пассажирский автобус и автомобиль не смогли проехать в связи с переметами на дороге.

Рабочие уже расчистили этот участок дороги, автотранспортные средства продолжили путь.

Помимо этого, в спасательную службу поступила информация о том, что в Альшеевскои районе между н. п Казанка и Урняк на дороге застряли 15 автотранспортных средств, в которых находились и дети.

На дороге в Ермекеевском районе в селе Семено-Макарово образовалась пробка из 30 автомашин и двух пассажирских автобусов. К счастью обошлось без пострадавших. Сведения по расчистке дорог уточняются.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ожидаются метели, с порывами ветра до 20 метров в секунду. ухудшение видимости до 500 м.