Казань, 14 января, 2022, 13:58 — ИА Регнум. В Татарии после длительных новогодних каникул отмечается подъём заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. По сравнению с предыдущей неделей прирост составил 8%, отметила 14 января замруководителя регионального управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина.

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«Этот прирост мы прогнозировали, так как люди были на отдыхе и многие просто не обращались за медицинской помощью при наличии каких-либо симптомов. Однако по сравнению с аналогичным периодом прошлого месяца заболеваемость ниже в два раза, но риски остаются», — уточнила она.

Со слов Авдониной, к занятиям на этой неделе не допустили 646 школьников. Всего с начала сентября количество заболевших среди учащихся составило 31 029 человек.

ИА REGNUM напоминает, в Татарии за время пандемии зарегистрировали 44 072 случая заражения коронавирусом, выздоровели 37 452 ковид-пациента, скончались 1512 носителей инфекции.

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