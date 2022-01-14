Ростов-на-Дону, 14 января 2022, 13:12 — REGNUM В Ростове-на-Дону водитель грузовика сбил насмерть пожилую женщину, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.
Трагедия произошла утром 14 января на улице 40 лет Победы. Водитель «КамАЗ», предположительно, сбил женщину 1952 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерка получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия.
Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.