Ростов-на-Дону, 14 января 2022, 13:12 — REGNUM В Ростове-на-Дону водитель грузовика сбил насмерть пожилую женщину, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Пешеходный переход
Пешеходный переход
Ксения Рябова © ИА REGNUM

Трагедия произошла утром 14 января на улице 40 лет Победы. Водитель «КамАЗ», предположительно, сбил женщину 1952 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерка получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.