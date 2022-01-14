Ростов-на-Дону, 14 января, 2022, 13:12 — ИА Регнум. В Ростове-на-Дону водитель грузовика сбил насмерть пожилую женщину, пересекавшую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении ГИБДД.

Ксения Рябова ИА REGNUM Пешеходный переход

Трагедия произошла утром 14 января на улице 40 лет Победы. Водитель «КамАЗ», предположительно, сбил женщину 1952 года рождения, переходившую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерка получила смертельные травмы и скончалась на месте происшествия.

Полицейские устанавливают обстоятельства ДТП.