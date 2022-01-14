Калуга, 14 января, 2022, 13:15 — ИА Регнум. В Калужской области положительный результат тестов на коронавирус подтверждён у 141 человека за последние сутки, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 14 января. Днём ранее, 13 января, в регионе было зарегистрировано 136 случаев заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 66 тыс. 841 человека, 62 тыс. 628 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 тыс. 257 человек с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.