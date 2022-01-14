Новосибирск, 14 января, 2022, 13:03 — ИА Регнум. В Новосибирской области суд оставил под домашним арестом депутата Законодательного собрания Глеба Поповцева. Срок продлён ещё на два месяца — до 16 марта 2022 года. Об этом сообщает VN.ru со ссылкой на представителя управления Судебного департамента в регионе Марианну Глушкову.

Vassilis Домашний арест

Напомним, что в ноябре 2021 года в отношении новосибирского депутата Глеба Поповцева («Единая Россия») было возбуждено уголовное дело. Парламентарий подозревается в мошенничестве.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, депутат якобы фиктивно оформил на должность своего помощника подставное лицо и получал за него зарплату. Ущерб составил 500 тыс. руб.

Читайте также: В отношении депутата новосибирского заксобрания возбудили дело