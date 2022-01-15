Москва, , 00:01 — REGNUM О необходимости довести финансирование здравоохранения из федерального бюджета как минимум до 7% ВВП, что позволит модернизировать и восстановить работу первичного звена, заявил лидер СРЗП депутат Госдумы Сергей Миронов, передает корреспондент ИА REGNUM.

Госдума Иван Шилов © ИА REGNUM

«Надо увеличить финансирование здравоохранение до как минимум 7% ВВП, что позволит существенно нарастить мощности первичного звена и стационаров, создать службу бесплатного тестирования на COVID, повысить зарплаты врачам, чтобы прекратить их отток», — сказал Миронов.

Он призвал перестать экономить на здоровье граждан и остановить вымирание страны.

Федеральный бюджет на 2022−2024 годы предполагает рост расходов на здравоохранение, ранее отмечали в комитете Госдумы по бюджету и налогам.

«На здравоохранение расходы бюджета растут более чем в три раза и по сравнению с 2017 годом и первоначальным бюджетом на 10,5% или на 22,8 млрд рублей», — приводил данные глава комитета Госдумы Андрей Макаров («Единая Россия»).

В КПРФ с такими подсчетами не согласились.

«Сравнение с 2017-м годом, если мы реально сегодня в постоянных ценах сравним общее государственное финансирование здравоохранения в 2021 году и в 2022 году, то увидим, что не только прибавки не будет, но и будет минус 5% расходов, то есть финансирование здравоохранения из государственного бюджета в 2022 году ниже в сравнении с 2021 годом, при учёте, естественно, инфляции 8%, которая планируется на конец года», — сказал депутат Госдумы Алексей Куринный (КПРФ).

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