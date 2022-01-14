Курган, 14 января, 2022, 12:57 — ИА Регнум. В Курганской области за сутки обнаружено 76 новых случаев заражения коронавирусом, из них 35 зарегистрировано в Кургане. Об этом 14 января сообщает региональный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Днём ранее число заражений коронавирусом составляло в регионе 79 случаев.

С начала пандемии в Курганской области на 14 января подтвердили 51 961 случай заражения коронавирусом, вылечились 49 460 курганцев, скончался 1031 человек.