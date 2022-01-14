Сосан, Южная Корея, 14 января, 2022, 12:57 — ИА Регнум. Истребитель-бомбардировщик F-35A ВВС Южной Кореи «сел на брюхо» после попадания птицы в один из воздухозаборников. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей ВВС страны.

F-35A

По их словам, к такому выводу пришла группа экспертов из Южной Кореи и США после совместного расследования.

Ранее сообщалось, что самолет «сел на брюхо» из-за проблем с шасси.

В ВВС добавили, что группа экспертов из США посетит Южную Корею для дополнительного изучения технических деталей, в том числе того, почему система авиационной электроники и шасси самолета не сработали.

Напомним, что 4 января истребитель-бомбардировщик F-35A ВВС Южной Кореи совершил аварийную посадку на авиабазе Сосан.