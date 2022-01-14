Ульяновск, 14 января, 2022, 12:55 — ИА Регнум. В Ульяновской области создан «достаточный барьер» для того, чтобы волна заболеваний новым штаммом вируса проходила «в более лёгкой форме». Об этом заявил губернатор Алексей Русских на Гайдаровском форуме в Москве, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По данным властей, в настоящее время в регионе в наличии 186 тыс. доз различных видов вакцин от COVID-19. Губернатор уточнил, что в Ульяновской области охвачено вакцинированием свыше 60% взрослого населения, более 20% переболели не более полугода назад.

«Специалисты полагают, что это достаточный барьер для того, чтобы волна заболеваний «Омикроном» проходила в более лёгкой форме», — считает Алексей Русских.

В минздраве Ульяновской области уточняют, что прививку от ковида сделал 631 251 человек (79,5% от плана), из них завершили вакцинацию 514 728 жителей.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области официально выявлено 121 857 случаев заражения коронавирусом, вылечились 115 500 человек, умерли 3925 ковидных больных.