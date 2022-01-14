Москва, 14 января, 2022, 12:52 — ИА Регнум. В Москве арестован начальник радиотехнических войск Воздушно-космических сил (ВКС) РФ генерал-майор Андрей Кобан. Его обвиняют в получении взятки в размере 5 млн рублей. Это следует из материалов 235-го гарнизонного военного суда.

Publicdomainpictures.net Взятка

По версии следствия, Кобан получил взятку в размере не менее 5 млн рублей от генерального директора Нижегородского научно-исследовательского института радиотехники (ННИИРТ). Уголовное дело расследуется по ч. 6 ст. 290 («Получение взятки в особо крупном размере»).

«По решению 235 гарнизонного военного суда ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — цитирует ТАСС следователя ГВСУ СК РФ Виталия Дмитриева.

Отмечается, что генерала заключили в СИЗО ещё в ноябре 2021 года, однако об этом стало известно только сейчас. Следователь попросил суд продлить срок содержания задержанного под стражей до 20 апреля 2022 года.