Новосибирск, 14 января, 2022, 12:48 — ИА Регнум. В Новосибирске продолжаются работы по ликвидации последствий утечки безводного газа из цистерны. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС РФ.

ГУ МЧС РФ по Новосибирской области Ликвидация последствий инцидента на железнодорожной станции в Новосибирске

«Работы по ликвидации продолжаются. Ждём, когда их завершат», — сообщили редакции «НГС Новости» в пресс-службе ведомства.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что 12 января на станции Инская произошла разгерметизация цистерны с безводным газом. Капельную течь груза обнаружили сотрудники РЖД.