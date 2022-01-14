Москва, 14 января, 2022, 12:44 — ИА Регнум. Россия готова к любому развитию событий в сфере экономики, к любым санкциям Запада. Об этом сегодня, 14 января, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам деятельности российской дипломатии в 2021 году.

Mid.ru Сергей Лавров

По его словам, от Запада чего угодно можно ждать. Если у России и были какие-то иллюзии, то за последние семь лет они полностью растаяли.

«Все механизмы экономических связей, зависящие от контролируемых Западом структур, содержат риски. Россия последовательно освобождается от них», — отметил Лавров.

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве ожидают письменных ответов от США и НАТО по предложенным российской стороной гарантиям безопасности, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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