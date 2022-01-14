Ульяновск, 14 января, 2022, 12:43 — ИА Регнум. В Ульяновской области увеличилось суточное число вылечившихся от ковида. Такие данные приводит федеральный оперштаб, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По сведениям на 14 января, в Ульяновской области заразились коронавирусом ещё 103 жителя (за 13 января), что на восемь случаев больше, чем было подтверждено по итогам тестирований 12 января.

Всего в регионе лабораторно подтверждено 121 857 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Выздоровели 115 500 человек, из них за последние сутки — 87 пациентов (по итогам 12 января — 75). Доля вылечившихся составляет в настоящее время 94,78%.

Напомним, в Ульяновской области сделано 1 641 909 ПЦР-тестов на коронавирус.

Как сообщало ИА REGNUM, жертвами пандемии стали 3925 жителей региона, что составляет 3,22% от числа официально выявленных случаев заражения коронавирусом.