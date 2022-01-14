Ульяновск, 14 января, 2022, 12:34 — ИА Регнум. В Ульяновской области примерно на одном уровне держится суточное число летальных исходов от ковида. Такие сведения приводит оперштаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По данным на 14 января, с начала пандемии в Ульяновской области умерли от ковида 3925 жителей. Это составляет 3,22% от числа официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом (121 857).

В январе ежедневно умирали от шести до 15-ти пациентов с коронавирусом. В том числе за последние сутки (13 января) скончались 11 человек, что на одного больше, чем было 12 января.

Отметим, что губернатор Ульяновской области Алексей Русских планирует обратиться в Минздрав России с предложениями по наращиванию запасов кислорода для реанимационных коек в ковидных стационарах.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области под наблюдением находится 5881 контактное лицо, в то время как сутками ранее — 6083 человека.