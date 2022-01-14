Ставрополь, 14 января, 2022, 12:24 — ИА Регнум. В Ставропольском крае в последнее время существенно снизилось число госпитализированных в медучреждения с диагнозом COVID-19. Более трети больничных коек остаются свободными. Об этом 14 января сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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«На сегодняшний день в состоянии готовности находится 3770 коек. Более трети из них свободны. Это дает возможность предоставлять медицинскую помощь всем нуждающимся, а также иметь достаточный резерв на случай роста заболеваемости», — написал глава субъекта РФ на своей странице в соцсети Instagram.

Исходя из данных таблицы, которую привел Владимиров, в настоящее время госпитализированы для лечения в ковидные госпитали 2433 человека. Остальные пациенты лечатся амбулаторно.

При этом за последние двое суток число новых выявленных случаев заражения коронавирусом выросло почти вдвое по сравнению с периодом новогодних каникул. Так, за прошедшие сутки были подтверждены тесты на COVID-19 у 386 человек. По данным Владимирова, зафиксирован в крае и новый штамм — «Омикрон», всего насчитывается два случая заражения им.