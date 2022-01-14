Чебоксары, 14 января, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Чувашии практически на прежнем уровне осталось количество вновь выявленных случаев заражения коронавирусом. Кроме того, увеличилось число жертв пандемии. Это следует из данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина от коронавируса

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По информации на 14 января, с начала пандемии в Чувашии лабораторно подтверждено 47 214 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. В том числе за последние сутки (13 января) выявлено 55 носителей, что на одного больше, чем было 12 января.

Победили болезнь 41 076 жителей Чувашии, из них за последние сутки переболели ковидом 33 человека. Доля вылечившихся составила 87%.

COVID-19 стал причиной смерти ещё десяти человек. Всего в республике пандемия унесла жизни 4125 жителей (8,74% от числа заболевших по официальной статистике).

Как сообщало ИА REGNUM, минэкономразвития Чувашии опубликовало список гипермаркетов, куда с 20 января будут пускать по QR-кодам. Первоначально предполагалось, что в этот перечень включать более 40 учреждений торговли, но ведомство остановилось на 14-ти.