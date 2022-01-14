Париж, , 12:14 — REGNUM По данным национального института статистики и экономических исследований (INSEE), во Франции инфляция за год составила 2,8%, передает BFM TV.

Инфляция Pixabay.com

В декабре потребительские цены выросли на 0,2%.

Уровень роста цен во Франции находится на самом высоком уровне с 2008 года. Правительство предприняло одну из мер по ограничению влияния инфляции на жителей с низкими доходами и ограничило рост цен на электроэнергию до 4% в 2022 году.

Цены на энергоносители упали в декабре на 0,9% за месяц, а на нефтепродукты — на 2,2%.

Цены на промышленные товары и продукты питания, в свою очередь, выросли. Цены на промышленные товары выросли на 1,2% в годовом исчислении.

Как сообщало ИА REGNUM, министр национального образования Франции Жан-Мишель Бланке, подвергшийся в последние дни критике, объявил о новых мерах в ответ на требования учителей, которые участвуют в забастовке.

Читайте ранее в этом сюжете: Во Франции объявили новые меры в ответ на требования учителей