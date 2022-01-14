Великий Новгород, 14 января, 2022, 13:10 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Новгородской области выявили 87 случаев заражения коронавирсной инфекцией, что на два случае меньше, чем за прошлые сутки. Об этом 14 января сообщил федеральный оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Только в областном центре Великом Новгороде за сутки выявили 26% от всех заражений, 23 случая. Статистика заражений в регионе продолжает сокращаться медленными темпами. Если в начале недели выявили 90 случаев заражений, то к 14 января этот показатель сократился на три пункта.

В Новгородской области за сутки не зарегистрировали ни одного случая смерти от ковида, как от основной причины. При этом сутками ранее от вируса в регионе скончались шесть человек.

За прошедшие сутки от ковида в регионе выздоровели 96 человек. С начала недели этот показатель растет и увеличился почти вдвое по сравнению со статистикой понедельника, 10 января.

За всё время пандемии в Новгородской области выявили 66 798 случаев заражений коронавирусной инфекцией. От ковида скончались 805 заболевших, а выздоровел — 63 441 пациент.