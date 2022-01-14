Уфа, 14 января, 2022, 12:09 — ИА Регнум. На участке автодороги федерального значения Р-240 «Уфа — Оренбург» временно ввели ограничение движения автотранспорта. Об этом 14 января сообщает пресс-служба МЧС по Башкирии.

ИА REGNUM Метель

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Ограничение введено 14 января с 13:30 часов по местному времени для грузового транспорта, маршрутных такси и пассажирских автобусов на участке автотрассы Р-240 «Уфа — Оренбург» с 27+000 км по 112+000 км.

Движение транспорта было ограничено из-за сильного ветра, низовой метели, сильного снегопада и ограничение видимости. Снять ограничение планируется в 14 января в 15:00 часов по местному времени.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии ожидаются сильный снег и метель.