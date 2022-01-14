Абакан, , 12:05 — REGNUM За прошедшие сутки в Хакасии подтверждено 107 случаев заражения коронавирусом, с начала 2022 года — 761, сообщили ИА REGNUM 14 января в республиканском правительстве.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

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По данным федерального оперштаба по борьбе с COVID-19, за весь период пандемии в Хакасии коронавирусная инфекция подтвердилась у 54 571 человека. Выздоровели 51 693 человека, в том числе 41 — за сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 января в Хакасии был подтверждён 81 случай заражения коронавирусом.

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