Казань, , 12:02 — REGNUM В Татарии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 114 человек. Всего по состоянию на 14 января зарегистрировали 44 072 случая заражения, сообщает республиканский оперативный штаб.

Тест Https://pixabay.com

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Госпитализировали за прошлый день 36 человек, 78 пациентов лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 73 носителя вируса, 13 человек проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.

Выздоровели за время пандемии 37 452 ковид-пациента, скончались 1512 носителей инфекции. За сутки выписали по выздоровлении 97 человек, количество летальных исходов среди больных возросло на шесть случаев. Новыми жертвами COVID-19 стали двое мужчин и четыре женщины 1937−1958 годов рождения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с начала прививочной кампании на 13 января против COVID-19 были вакцинированы 2 млн 306 тыс. 478 человек.

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