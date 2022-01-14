Казань, 14 января 2022, 12:02 — REGNUM В Татарии за последние сутки положительный результат теста на коронавирус получили 114 человек. Всего по состоянию на 14 января зарегистрировали 44 072 случая заражения, сообщает республиканский оперативный штаб.
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Госпитализировали за прошлый день 36 человек, 78 пациентов лечатся на дому. Среди жителей Казани выявили 73 носителя вируса, 13 человек проживают в Набережных Челнах, остальные — в районах РТ.
Выздоровели за время пандемии 37 452 ковид-пациента, скончались 1512 носителей инфекции. За сутки выписали по выздоровлении 97 человек, количество летальных исходов среди больных возросло на шесть случаев. Новыми жертвами COVID-19 стали двое мужчин и четыре женщины 1937−1958 годов рождения.
Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии с начала прививочной кампании на 13 января против COVID-19 были вакцинированы 2 млн 306 тыс. 478 человек.
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