Ставрополь, 14 января, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Ставропольском крае из-за непогоды введен режим повышенной готовности. Распоряжение об этом подписал 13 января губернатор региона Владимир Владимиров. В течение текущих и последующих суток в крае прогнозируются сильный ветер и снегопады, что может привести к чрезвычайным ситуациям. В целях защиты населения объявлен соответствующий режим, сообщил глава региона, опубликовав текст распоряжения на своей странице в соцсети Instagram.

Pixabay.com Снегопад

Следите за развитием событий в трансляции: «Погодный апокалипсис в России и в мире — все новости»

«В связи с опасным метеорологическим явлением — сильным ветром на территории Ставропольского края — в целях защиты населения и территории края от чрезвычайных ситуаций ввести с 12:00 13 января 2022 года до особого распоряжения режим повышенной готовности», — говорится в сообщении пресс-службы главы субъекта РФ.

В соответствии с распоряжением переведены на усиленный режим службы экстренные службы, наряды ДПС. Жителей предупредили о соблюдении принципов безопасности на дорогах и при передвижении в пределах населенных пунктов.

Согласно прогнозам Гидрометцентра, 14 января и в первой половине дня 15 января в северной части Ставрополья ожидается усиление ветра до 30 м/с, понижение температуры воздуха до — 13 °C, холодная погода будет сохраняться и в течение следующей рабочей недели. Ситуацию осложнят снегопады, туманы, гололед, метели.