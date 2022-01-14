Барнаул, 14 января, 2022, 12:01 — ИА Регнум. Оперативная обстановка с распространением коронавируса в Алтайском крае продолжает оставаться напряженной. Судя по данным оперативного штаба региона на 14 января 2022 года, протестированы за сутки 6601 человека, выявлен 289 новый носитель. Это на 12 человек больше, чем накануне, тестов сделано на 282 больше.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

С начала нового учебного года детей, зараженных коронавирусом, стало на 31 больше (всего 6042).

Количество заболевших пневмонией и ОРВИ вновь увеличилось: 24 813 (+84 за сутки) и 88 840 (+205 за сутки) соответственно.

Число тяжелобольных сократилось до 355 человек (+26 за сутки). Из них 170 подключены к аппаратам ИВЛ (за сутки данные не изменили).

Общее число жертв SARS-CoV-2 уже достигло 8 379 человек, причём 26 из них добавлены в сводку за минувшие сутки.

Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 в крае составляет уже 123 768 человек. Вместе с тем число победивших новую инфекцию составляет уже 106 279 (+166) человек.

Читайте также: В Алтайском крае скончались ещё 24 пациента с коронавирусом