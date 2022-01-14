Уфа, 14 января, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Сильный снег и метель ожидаются в Башкирии. Об этом 14 января сообщает пресс-служба МЧС по региону.

freegr Метель

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Сообщается, что в некоторых районах республики ожидается сильный снег, метель, при этом порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду. На дорогах могут образоваться снежный накат, снежные заносы, гололедица. Ожидается также ухудшение видимости до 500 метров.

Ночью 15 января в республике столбик термометра может упасть до отметки — 18 °C, днем может потеплеть до — 3 °C.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что прокуратура потребовала принять меры для качественной уборки снега в Уфе.