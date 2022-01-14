Вашингтон, 14 января, 2022, 11:51 — ИА Регнум. Североатлантический альянс принял решение принять Украину и Грузию в состав альянса, но не устанавливал сроки, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Йенс Столтенберг

«Украина уже обратилась с просьбой о присоединении, и мы решили работать над этим, поддерживая ее реформы, помогая в модернизации вооруженных сил по нашим стандартам. В 2008 году мы решили, что Украина и Грузия станут членами [НАТО], но мы не устанавливали, когда именно», — сказал он.

По его словам, у Киева сейчас гораздо выше оборонительная способность, чем была в 2014 году. Он также напомнил, что принцип коллективной обороны распространяется только на членов военного блока.