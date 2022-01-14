Кабул, , 11:50 — REGNUM Бизнесмен из афганской провинции Парван помог продуктами питания более чем 2000 учителей провинции. Как сообщает газета «8 Собх», помощь была распределена через благотворительный фонд Хаджи Гуля Ага Парвани.

Афганистан Иван Шилов © ИА REGNUM

Мустафа Гауси, представитель благотворительного фонда Хаджи Гуля Ага Парвани, сказал во время раздачи, что помощь включала муку и масло. Представитель этого благотворительного фонда добавил, что в ближайшее время фонд окажет помощь более чем 500 улемам.

Между тем, учителя в Парване выразили благодарность за помощь и призвали агентства по оказанию помощи и благотворительные организации помочь нуждающимся хотя бы в холодное время года.

После того, как талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяли под свой контроль страну и после наступления холодного сезона, масштабы бедности и нищеты в стране, особенно в провинции Парван, расширились.