Вашингтон, , 11:43 — REGNUM Российский вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин признан второй звездой дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом 14 января сообщает пресс-служба НХЛ.

Вратарь Игорь Шестёркин в составе сборной России Андрей Пронин © ИА REGNUM

Шестёркин сыграл «на ноль» и отразил 37 бросков в матче с «Сан-Хосе Шаркс» (3:0). Он провёл первый матч после возвращения из ковид-протокола НХЛ, в которых был включён 7 января.

Первой звездой дня признан чешский форвард «Бостон Брюинз» Давид Пастрняк, сделавший хет-трик в матче с «Филадельфией» (3:2).

Третьей звездой стал латвийский вратарь «Коламбуса» Элвис Мерзликин, который сыграл «на ноль» в матче с «Каролиной Харрикейнз», отразив 31 бросок.

Читайте ранее в этом сюжете: 37 сэйвов Шестёркина принесли «Рейнджерс» победу над «Сан-Хосе»