Брест, Франция, 14 января 2022, 11:41 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на следующей неделе посетит с визитом Москву. Она рассказала об этом 14 января во французском Бресте, ее выступление транслировалось на сайте Еврокомиссии.

Анналена Бербок
Анналена Бербок
(сс) Sandro Halank, Wikimedia Commons

«Я на следующей неделе поеду в Москву, чтобы поддерживать переговоры по всем возможным каналам», — сказала она.

Также Бербок отметила, что ЕС важно участвовать в разных переговорных форматах с Россией и добавил, что необходимо избежать эскалации в ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок с визитом прибудет 17 января в Киев по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.