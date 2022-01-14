Брест, Франция, , 11:41 — REGNUM Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок на следующей неделе посетит с визитом Москву. Она рассказала об этом 14 января во французском Бресте, ее выступление транслировалось на сайте Еврокомиссии.

Анналена Бербок (сс) Sandro Halank, Wikimedia Commons

«Я на следующей неделе поеду в Москву, чтобы поддерживать переговоры по всем возможным каналам», — сказала она.

Также Бербок отметила, что ЕС важно участвовать в разных переговорных форматах с Россией и добавил, что необходимо избежать эскалации в ситуации вокруг Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок с визитом прибудет 17 января в Киев по приглашению главы МИД Украины Дмитрия Кулебы.