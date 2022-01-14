София, , 11:41 — REGNUM Представители налоговой полиции Болгарии приступили к масштабной акции по проверке финансовых документов крупнейшей болгарской газовой компании «Булгаргаз». Обыски проводятся сразу в шести офисах предприятия в нескольких городах, сообщает 14 января БТВ.

Обыск

Согласно официальной информации, правоохранители проверяют поступившие сообщения о спекулятивных схемах при осуществлении контрактов на продажу энергоносителей. Детали операции не разглашаются.

Сообщается об изъятии отчетности ряда структур и задержании некоторых сотрудников компании.

Ранее правительство Болгарии объявило о намерении провести аудит деятельности болгарских энергетических структур. Помимо «Булгаргаза», в поле зрения местных фискальных органов попали несколько электростанций и ТЭЦ.