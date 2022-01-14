Нальчик, 14 января, 2022, 11:37 — ИА Регнум. В Кабардино-Балкарии выявили первый случай заражения штаммом коронавируса «Омикрон». Он пока не получил подтверждения, анализ находится на исследовании. Об этом 13 января сообщил глава республики Казбек Коков на своей странице в соцсети Instagram.

Vk.com/mihailohlopkov Штамм коронавируса «Омикрон» под микроскопом

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«К великому сожалению, есть один случай заражения штаммом «Омикрон» в республике, он еще не подтвержден, мы сегодня направили на исследование все анализы, пока точного подтверждения нет, ответ получим в течение суток», — написал глава региона.

Отметив серьезные угрозы, которые несет новый штамм коронавируса, Коков высказал уверенность, что в борьбе с ним должна сыграть существенную роль иммунизация. Власти республики готовятся к возможному развитию ситуации по неблагоприятному сценарию: увеличиваются охват тестированием, темпы вакцинации и ревакцинации, проработаны меры по дополнительному финансированию для бесперебойного обеспечения лекарствами амбулаторных пациентов, отметил Казбек Коков. Именно на амбулаторное звено должна лечь особая нагрузка, так как штамм «Омикрон» вызывает более легкое течение заболевания и человек не нуждается в госпитализации.