Москва, , 11:26 — REGNUM Скрывавшийся заграницей российский гражданин, которого обвиняют в особо крупном мошенничестве, предстанет перед правосудием в России. В самое ближайшее время он будет экстрадирован из Черногории, где и был задержан. Об этом 14 января сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Черногория Иван Шилов © ИА REGNUM

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По имеющейся информации, Николай Каймакчи в составе организованной группы участвовал в подготовке фиктивных документов о результатах финансово-хозяйственной деятельности ряда фирм в Ростове-на-Дону. Предоставив декларации с ложными сведениями в налоговые органы, фигурант с соучастниками незаконно завладели почти 100 млн рублей.

«Противоправная деятельность группы была пресечена, когда сообщники пытались получить очередное возмещение налога на добавленную стоимость подконтрольной организации в размере более 60 млн рублей за второй квартал 2014 года», — добавила Волк.

Каймакчи, в отношении которого было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ, скрылся от следствия. В декабре 2019 года он был обвялен в международный розыск. В феврале 2021 года он был задержан в Черногории и помещён под стражу.

«Сегодня в международном аэропорту Подгорицы он передан представителям МВД и ФСИН России для доставки в Москву», — сообщила официальный представитель МВД России.

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Как сообщало ИА REGNUM, летом 2021 года Венгрия выдала РФ гражданина России Дмитрия Чертока, которого обвиняют в мошенничестве в особо крупном размере. По версии следствия, в декабре 2014 года Черток, будучи бенефициаром ЗАО «Внуково Техникс», совместно с соучастниками изготовил поддельные договоры цессии между обществом и Внуковской инвестиционной компаний, получив обманным путём в распоряжение спецтехнику последней, которая была впоследствии продана. Ущерб инвесткомпании от противоправных действий оценили на сумму более 79 млн рублей.