Джакарта, 14 января 2022, 11:24 — REGNUM Министр внутренних дел Индонезии Тито Карнавиан, заявил, что граница с Малайзией в Малаккском проливе отмечена лишь буйками, сообщает CNN Indonesia.
«Я вижу, что постоянных указателей нашей собственности нет, есть только буйки», — заявил глава МВД Индонезии.
По его словам, в этом районе будет построен маяк в качестве обозначения территории Индонезии.
Ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что дипломатия Индонезии в 2022 году будет сосредоточена на укреплении территориального суверенитета.
Как сообщало ИА REGNUM, глава КНР Си Цзиньпин позвонил президенту Индонезии Джоко Видодо.
Читайте ранее в этом сюжете: Состоялся телефонный разговор между главами Индонезии и Китая