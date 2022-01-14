Джакарта, 14 января, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Министр внутренних дел Индонезии Тито Карнавиан, заявил, что граница с Малайзией в Малаккском проливе отмечена лишь буйками, сообщает CNN Indonesia.

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«Я вижу, что постоянных указателей нашей собственности нет, есть только буйки», — заявил глава МВД Индонезии.

По его словам, в этом районе будет построен маяк в качестве обозначения территории Индонезии.

Ранее министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что дипломатия Индонезии в 2022 году будет сосредоточена на укреплении территориального суверенитета.

Как сообщало ИА REGNUM, глава КНР Си Цзиньпин позвонил президенту Индонезии Джоко Видодо.