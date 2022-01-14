Волгодонск, Ростовская область, 14 января, 2022, 11:18 — ИА Регнум. Жительница Ростовской области оформила в кредит почти 2 млн рублей и перевела деньги лжеброкеру. Об этом ИА REGNUM сообщили в донском управлении МВД России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Банковские карты

В полицию обратилась жительница Волгодонска, которая перевела лжеброкеру кредитные средства. Женщина последовала инструкции злоумышленника, предложившего выгодное инвестирование денег. Потерпевшая, поверив незнакомцу, взяла в кредит более 1,9 млн рублей и перевела на указанный счёт.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».