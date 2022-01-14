Москва, 14 января, 2022, 11:24 — ИА Регнум. Армянская и турецкая делегации прибыли в дом приёмов российского МИД в Москве для первой встречи, направленной на нормализацию отношений Еревана и Анкары. Об этом сообщает 14 января РИА Новости.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Москва

От Армении на первую встречу спецпредставителей прибыл заместитель председателя армянского парламента Рубен Рубинян, Турцию представляет бывший посол в США Сердар Кылыч.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу анонсировал взаимное назначение спецпредставителей для нормализации отношений с Арменией. Дипломатических отношений между странами нет, граница закрыта с 1993 года по инициативе Анкары.

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