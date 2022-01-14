Санкт-Петербург, , 11:16 — REGNUM Сообщения о «минировании» нескольких учебных заведений Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступили на электронную почту межрегионального Управления ФСБ вечером 13 января, после чего школы двух регионов проверили на наличие опасных предметов. Об этом 14 января сообщило агентство «Оперативное прикрытие».

Письмо Pixabay.com

В письме некий Геннадий, представившийся «руководителем террористической группировки», рассказал, что в учебных заведениях Санкт-Петербурга якобы «находится множество взрывных устройств» и назвал номера школ. Он потребовал выплатить ему 1 млн рублей до 8 часов утра 14 января.

«Полиция проверила пять школ. Взрывчатых веществ и взрывных устройств не обнаружено. Эвакуация не проводилась», — говорится в сообщении.

Еще один аноним, написал на электронную почту Новогореловской школы Ленобласти сообщение о заминировании, уточнив, что «долго ждал мести и она настала», и что в учебном заведении якобы заложены две бомбы. Из школы эвакуировали 76 человек.

«Никаких бомб не нашли. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — уточняется в сообщении.