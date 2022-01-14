Псков, 14 января, 2022, 11:21 — ИА Регнум. В Псковской области ожидаются новые вспышки заболеваемости коронавирусом. Об этом 14 января сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

Коронавирус

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«После праздников статистика заболеваемости ожидаемо пошла вверх. Очевидно, что мы на пороге новой волны коронавирусом», — заявил Ведерников.

За прошлые сутки коронавирусной инфекцией в области заразились 111 человек. При этом большая часть подтверждённых случаев — в областном центре Пскове и в Великих Луках, 21 и 15 случаев соответственно.

Губернатор региона отметил, что в связи с увеличением заболеваемости важно соблюдать антиковидные требования и вакцинироваться. В Псковской области за предыдущие сутки 1241 человек получил первый компонент вакцины, привились полностью — 1297 человек за сутки.

Общее количество полностью вакцинированных в регионе составляет 270 266 человек, а первый компонент поставили 270 413 жителей. В Псковской области реализовано 83% объёма поступивших препаратов для вакцинации.