Кызыл, 14 января, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В Туве фиксируют постепенный рост заболеваемости COVID-19 после некоторой стабилизации к концу 2021 году. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики, за последнюю неделю суточный прирост почти удвоился.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Ситуацию может ухудшить проникновение в регион нового штамма «Омикрон». По словам главы ведомства Анатолия Югая, в этом случае можно ожидать пятикратного роста пиковых значений.

В ожидании резкого роста заболеваемости власти намерены разработать алгоритм введения противоэпидемических мер, в том числе по введению ограничений. В республике также готовы увеличить число инфекционных коек до 1,8 тыс. мест с использованием площадей спорткомплексов.

«Предполагается отзыв студентов-медиков домой через Минздрав России для привлечения к работе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией. Возможно, понадобится также организация работы волонтеров для доставки лекарств и продуктов первой необходимости в целях минимизации контактов», — отметили в ведомстве.