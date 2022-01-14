Варшава, 14 января, 2022, 10:57 — ИА Регнум. Рост ВВП Польши в 2021 году составил 5,1%. Об этом сообщили в пресс-службе министерства финансов республики со ссылкой на новый отчет Всемирного банка «Перспективы мировой экономики».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Согласно отчету, по итогам 2020 года рост ВВП Польши составил на 1,3% меньше показателей 2020 года. В докладе также содержится прогноз будущего замедления роста польского ВВП.

В 2022 году он составит 4,7%, а в 2023 году 3,4%.

Прогнозируемый рост мирового ВВП в 2021—2023 годах, как ожидается, составит 5,5%, 4,1% и 3,2% соответственно. Замедление роста прогнозируется в большинстве крупнейших экономик мира. В том числе в США, как ожидается, рост в текущем году замедлится до 3,7% с 5,6% в 2021 году, в Китае — до 5,1% с 8%, в еврозоне — до 4,2% с 5,2%.