Элиста, 14 января, 2022, 10:50 — ИА Регнум. В Калмыкии из-за плохих погодных условий введён режим повышенной готовности. В регионе продолжает действовать штормовое предупреждение, сообщили ИА REGNUM в республиканском управлении МЧС России.

Константин Еремин ИА Красная Весна Снегопад

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В течение двух дней, 14 и 15 января, скорость ветра усилится до 18−23 метров в секунду. Синоптики прогнозируют метель и понижение температуры воздуха до — 19 градусов. Видимость на дорогах ухудшится до 500 метров, ожидаются гололедица, снежные заносы.

Непогода может спровоцировать порывы линий электропередачи, нарушения в работе коммунальных служб, рост числа дорожных аварий.