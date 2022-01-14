Магнитогорск, Челябинская область, 14 января, 2022, 10:28 — ИА Регнум. Власти Магнитогорска приняли решение, что жители не смогут окунуться в крещенскую воду без QR-кода, таким решением возмущена депутат Госдумы от КПРФ Ирина Филатова.

Дарья Драй ИА REGNUM Проверка QR-кода

Следите за развитием событий в трансляции: «Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

«То есть кинотеатров, ТЦ и ресторанов властям показалось мало, и они решили покуситься на святое и отнять у людей возможность окунуться в купель», — отметила Филатова в телеграм-канале.

Она возмущена тем, что попасть к крещенской проруби можно будет только через кордон проверяющих, которым нужно будет предъявить QR-код.

«Я как православный человек скажу только одно. Бог все видит. И за такие безбожные действия рано или поздно придётся отвечать не только перед народом, но и перед Богом», — отметила Филатова.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, власти регионов России имеют право самостоятельно вводить санитарно-эпидемиологические требования на фоне пандемии коронавируса.