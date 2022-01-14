Благовещенск, 14 января, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Из 240 проверенных в 2022 году компаний Амурской области 154 не соблюдали ограничения, установленные, чтобы остановить распространение коронавирусной инфекции. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили 14 января в пресс-службе правительства региона.

Коронавирус в Европе

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«Личные наблюдения, а также анализ информации социальных сетей позволяет сделать вывод, что санитарные требования некоторые организации начали игнорировать», — отметил на заседании оперативного штаба начальник управления региональной безопасности и противодействия коррупции области Евгений Ковтун.

Он напомнил, что в регионе уже сложилась судебная практика: деятельность неоднократно нарушивших антиковидные меры организаций приостанавливают.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области констатировали начало циркуляции нового штамма коронавируса. В регионе могут быть инфицированные штаммом коронавируса «Омикрон», о которых неизвестно, заявила главный санитарный врач региона Ольга Курганова.