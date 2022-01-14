Челябинск, 14 января, 2022, 10:15 — ИА Регнум. В Челябинской области 13 января обнаружили 201 заразившегося коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: ««Омикрон» или грипп? Россия борется с коронавирусом — все новости»

Всего в регионе выявили уже 151 262 заразившегося. Выздоровели 141 759 пациентов.

Больных COVID-19 в регионе насчитывается 1821 человек. А скончались от ковида ещё семь пациентов.