Благовещенск, 14 января, 2022, 10:22 — ИА Регнум. Жители Приамурья смогут посещать банки без медсертификатов, откроются детские игровые комнаты. Послабления связаны со снижением уровня заболеваемости COVID-19 в регионе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 14 января в пресс-службе правительства области.

Иван Шилов ИА REGNUM QR-код

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Заработают свободно также медицинские организации, расположенные в торговых центрах и административно-деловых зданиях, где действует система входа по медсертификатам. Такое решение принял оперативный штаб региона. Вместе с тем, там подчеркнули, что если ситуация изменится, все послабления будут снова отменены.

Как сообщало ИА REGNUM, в Амурской области констатировали начало циркуляции нового штамма коронавируса. В регионе могут быть инфицированные штаммом коронавируса «Омикрон», о которых неизвестно, заявила главный санитарный врач региона Ольга Курганова.