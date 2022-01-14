Черкесск, 14 января, 2022, 10:06 — ИА Регнум. В Карачаево-Черкесии приняли участие в кампании по вакцинации от коронавируса около 173 тыс. жителей. Из них завершили оба этапа вакцинации около 166 тыс. человек. В числе привитых почти 45 тыс. человек — лица в возрасте старше 60 лет.

Скрин видео страницы Владислава Шапши в «ВКонтакте» Вакцинация

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Доля привитых составила 60% от общего числа подлежащих иммунизации граждан, сообщили 14 января в республиканском оперативном штабе. Наиболее активными в плане прививок от коронавируса оказались жители двух районов — Ногайского и Адыге-Хабльского. В них участниками прививочной кампании стали уже более 90% населения.

В настоящее время для удобства жителей в Карачаево-Черкесии открыты 13 стационарных прививочных пунктов и 33 дополнительных. Кроме того, созданы 56 мобильных бригад для вакцинации граждан на дому.