Улан-Удэ, 14 января, 2022, 09:59 — ИА Регнум. В Бурятии за прошедшие сутки выявлен 131 новый случай заражения коронавирусом. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального оперативного штаба, общее число подтверждённых случаев инфицирования с начала пандемии достигло 78 168.

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«Из выявленных за прошедшие сутки больных — 108 чел. обследованы по обращению в связи с заболеванием ОРВИ, пневмонией, остальные — контактные лица и лица, обследованные с профилактической целью и по эпидпоказаниям», — отметили в оперштабе.

Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 73 237 пациентов, в том числе 159 за последние сутки. В списке контактных лиц, по данным на 14 января, числятся почти 5 тыс. человек.