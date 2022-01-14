Благовещенск, 14 января, 2022, 10:08 — ИА Регнум. В Амурской области могут быть инфицированные штаммом коронавируса «Омикрон», о которых неизвестно. Об этом заявила главный санитарный врач региона Ольга Курганова, сообщило ИА AMURLife.

Центр «Вектор» Фото штамма «Омикрон»

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«Началась циркуляция штамма омикрон. Вчера зарегистрировали первый случай заболевания новым штаммом у семьи, вернувшейся из Турции. Если в целом говорить об омикроне, то мы понимаем, что возвращаются люди из других регионов и так быстро не всегда получается диагностировать новый штамм. Таким образом, можем предполагать, что в области уже могут находиться люди, которые инфицированы омикроном», — отметила руководитель регионального управления Роспотребнадзора региона.

По её словам, в случае выявления инфекции у семьи, вернувшейся из Турции, информация была получена быстро, и заразившиеся ни с кем не контактировали потому, что работают на предприятии, где строго соблюдают санитарно-эпидемические требования. Заболевание у амурчан протекает в лёгкой форме, взрослые пациенты были привиты. Эту ситуацию можно считать локализованной, констатировала Ольга Курганова.

Как сообщало ИА REGNUM, Приамурье стало первым регионом Дальнего Востока, жители которого заразились новым штаммом COVID-19. «Омикрон» выявили у ребёнка, который вернулся вместе с семьёй из Турции.